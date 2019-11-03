Пугачева не смогла выйти на бис на концерте в Минске

70-летняя певица выступила с грандиозным шоу в столице Белоруссии, предварительно предупредив своих поклонников, что не намерена устраивать гастроли еще лет десять, пишет Пятый канал.
Алла Пугачева дала юбилейный концерт в «Минск-Арене». Переполненный 15-тысячный стадион встретил одну из ее песен стоя.
Пугачева не выступала в Минске около десяти лет. Изначально она не планировала приезжать в столицу Белоруссии с концертом, но потом все-таки передумала.
Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной,
— сказала она в начале выступления.
Примадонна добавила, что больше никуда не поедет с концертами. Она подчеркнула, что в следующий раз если и выступит, то только в 80 лет.
«Представьте, что у меня сегодня день рождения и пожелайте мне: «Аллочка, пой!», — обратилась она к залу.
Зрители отреагировали должным образом. Почти исповедальную песню «Перестаньте меня осуждать…» встречали стоя.
Выступление в Минске было очень похоже на юбилейный концерт Пугачевой в Москве. Некоторые детали оказались даже лучше: стало больше живого звука, а появление Анастасии Волочковой на сцене было отрепетировано до совершенства.
После концерта Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией с Аллой Борисовной, сделанной в гримерке.
Боготворю🙏 @alla_orfey #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #минск #аллапугачева
«Боготворю», — гласит лаконичная подпись.
После завершения шоу зрители долго не расходились. Они требовали выйти на бис, но примадонна не исполнила желания. Она объяснила это плохим самочувствием.
Спасибо вам, дорогие мои, но я больше не могу. Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку,
— сказала Пугачева из-за кулис севшим голосом.