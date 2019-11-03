«Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала аппетитные формы

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, опубликовала два обжигающе горячих снимка на своей странице в Instagram.

Спортсменка предстала перед подписчиками в синем купальнике у бассейна. Выбранные ракурсы и позы очень удачно передают достоинства ее фигуры. В подписи фотографиям Шурочкина оставила небольшое стихотворение.

Меня много не бывает, Если я смеюсь. Меня много не бывает, Даже если злюсь. Меня много не бывает! Станет мало, даже страшно, Если я остановлюсь.

В комментариях охотно соглашаются, что такой роскошной девушки много не бывает. Поклонники восхищаются фигурой сестры Нюши.

«Сестер Шурочкиных много не бывает, особенно тебя», «Останавливаться нельзя», «У тебя фигура очень сочная», «Секси», — написали подписчики.