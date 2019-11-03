Вс, 3.11.2019
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  • «Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала аппетитные формы

«Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала аппетитные формы

Владимир Путин и Мария Шурочкина

ФОТО: Valeriy Melnikov/Sputnik

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сделала два горячих фото у бассейна, сообщает Пятый канал.

Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, опубликовала два обжигающе горячих снимка на своей странице в Instagram.

Спортсменка предстала перед подписчиками в синем купальнике у бассейна. Выбранные ракурсы и позы очень удачно передают достоинства ее фигуры. В подписи фотографиям Шурочкина оставила небольшое стихотворение.

Меня много не бывает,

Если я смеюсь.

Меня много не бывает,

Даже если злюсь.

Меня много не бывает!

Станет мало, даже страшно,

Если я остановлюсь.

В комментариях охотно соглашаются, что такой роскошной девушки много не бывает. Поклонники восхищаются фигурой сестры Нюши.

«Сестер Шурочкиных много не бывает, особенно тебя», «Останавливаться нельзя», «У тебя фигура очень сочная», «Секси», — написали подписчики.

Фотографии Марии смотрите в Instagram!

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