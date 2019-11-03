«Очень сочная»: младшая сестра Нюши показала аппетитные формы

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сделала два горячих фото у бассейна, сообщает Пятый канал.
Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши, опубликовала два обжигающе горячих снимка на своей странице в Instagram.
Спортсменка предстала перед подписчиками в синем купальнике у бассейна. Выбранные ракурсы и позы очень удачно передают достоинства ее фигуры. В подписи фотографиям Шурочкина оставила небольшое стихотворение.
Меня много не бывает,
Если я смеюсь.
Меня много не бывает,
Даже если злюсь.
Меня много не бывает!
Станет мало, даже страшно,
Если я остановлюсь.
В комментариях охотно соглашаются, что такой роскошной девушки много не бывает. Поклонники восхищаются фигурой сестры Нюши.
«Сестер Шурочкиных много не бывает, особенно тебя», «Останавливаться нельзя», «У тебя фигура очень сочная», «Секси», — написали подписчики.
Фотографии Марии смотрите в Instagram!