Сб, 2.11.2019
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Майли Сайрус показала провокационные кадры с новым бойфрендом

Майли Сайрус

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters

Певица и ее любимый отпраздновали Хэллоуин в ярких образах, пишет Segodnya.ua.

В начале октября стало известно, что Майли Сайрус закрутила роман с австралийским певцом и своим старым другом Коди Симпсоном. С тех пор влюбленные регулярно публикуют фото и видео с поцелуями, чем подогревают интерес публики к своей паре.

После развода с Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус некоторое время провела в компании известной актрисы Кейтлин Картер, но вскоре променяла ее на Коди Симпсона. Накануне знаменитости похвастались снимками с подготовки к Хэллоуину.

На своих страницах в Instagram Майли и Коди опубликовали черно-белые фото и видео. Своим подписчикам знаменитости объяснили, что на праздник перевоплотились в Билли Айдола и его бывшую жену Перри Листер.

Майли позировала в черном мини, а Коди надел кожаные штаны и куртку с шипами. Некоторые кадры вышли весьма провокационными.

Пользователи сети нашли в поведении Майли Сайрус желание показать бывшему супругу, что она счастлива с новым парнем. Некоторые и вовсе не верят, что Сайрус и Симпсон влюблены.

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