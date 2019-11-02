Майли Сайрус показала провокационные кадры с новым бойфрендом

В начале октября стало известно, что Майли Сайрус закрутила роман с австралийским певцом и своим старым другом Коди Симпсоном. С тех пор влюбленные регулярно публикуют фото и видео с поцелуями, чем подогревают интерес публики к своей паре.

После развода с Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус некоторое время провела в компании известной актрисы Кейтлин Картер, но вскоре променяла ее на Коди Симпсона. Накануне знаменитости похвастались снимками с подготовки к Хэллоуину.

На своих страницах в Instagram Майли и Коди опубликовали черно-белые фото и видео. Своим подписчикам знаменитости объяснили, что на праздник перевоплотились в Билли Айдола и его бывшую жену Перри Листер.

Майли позировала в черном мини, а Коди надел кожаные штаны и куртку с шипами. Некоторые кадры вышли весьма провокационными.