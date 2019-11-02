Группа «Время и Стекло» наконец-то выпустила клип на песню «Лох»

Режиссером видео стала Таня Муиньо, ранее снимавшая для «Время и Стекло» клипы «Тролль» и «Е, бой». Также она сняла множество клипов для MONATIK и даже один для американской поп-дивы Кэти Перри.

В клипе появились самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетаемых аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и гелевые укладки. Надя и Позитив стали героями-ассоциациями эпохи нулевых. Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры, владелицы салона красоты и дерзкой койотки. А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтролера ночного клуба, бэдбоя на Ferrari и бармена.