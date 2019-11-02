Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи

О том, когда именно проект может появится на экранах, на данный момент не сообщается. Основой для сценария фильма об убийстве бизнесмена послужила книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Несмотря на неодобрение родственниками Гуччи брака с девушкой, она прожила с наследником одного из главных домов моды 12 лет — до тех пор, пока он не ушел к другой женщине. Согласно воспоминаниям знакомых семьи, Реджани отличалась невероятной жадностью и побуждала Гуччи заполучить контроль над всей компанией семьи. Одно ее высказывание «Лучше я буду рыдать в «Роллс-Ройсе», чем смеяться на велосипеде», которое запомнилось многим, говорит само за себя.

Ни разу в жизни не работавшая Патриция была одной из самых модных красавиц Флоренции, и после развода в 1990 году бывший муж продолжал ее обеспечивать. Однако вследствие определенных проблем с развитием бренда эти пособия оказались значительно меньше, чем предполагалось.

В итоге правоохранителям удалось выяснить, что через четыре года после развода Реджани не переставала думать о мести и наняла для Гуччи киллера, который убил наследника модной империи на пороге его офиса. Расследование убийства бизнесмена продлилось два года. В 1998-м суд приговорил Реджани к 26 годам тюремного заключения, но за несколько лет до окончания срока ее освободили за примерное поведение.

Фильмография Леди Гаги насчитывает 16 киноработ, но в большинстве из них она играла саму себя. Актерский дебют певицы состоялся в сериале «Американская история ужасов», где ее коллегами по съемочной площадке стали Эван Питерс, Сара Полсон, Дэнис О'Хэр, Кэти Бейтс, Джессика Лэнг и Фрэнсис Конрой.