Видео: Энрике Иглесиас осчастливил фаната поцелуем во время концерта

Испанский певец Энрике Иглесиас одарил поклонника поцелуем во время живого выступления в Словакии. Видео этого момента он выложил на своей официальной странице в Instagram.

Во время очередной песни исполнитель подошел вплотную к зрителям. Из-за ограждения к нему потянулись десятки рук. Один из фанатов, мужчина средних лет, поцеловал своему кумиру руку, в ответ Иглесиас потянулся к нему и чмокнул в щеку.