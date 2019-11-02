Видео: в Тарту собрались противники и сторонники ЛГБТ-сообщества

На месте собрались также и те, кто поддерживает ЛГБТ-соощество.

В целом мероприятие прошло спокойно, у каждой из сторон была возможность высказать свою точку зрения. Люди в шляпах (представители EKRE) в основном стояли с плакатами в руках, а пожилая дама говорила собравшимся о божьей любви. Комментарий дал и председатель молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» Руубен Каалеп, известный своими националистическими настроениями.