Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Ребенку 27-летней Оксаны Воеводиной Исмаилу Леону, отцом которого является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V, не так давно исполнилось пять месяцев. После развода родителей малыш остался с мамой, которая уделяет все свободное время его воспитанию.

Оксана регулярно делится историями из жизни мальчика с подписчиками и публикует совместные снимки с наследником. А недавно в Сети появились видеоролики, на которых Воеводина показала лицо маленького Леона. На редких кадрах «Мисс Москва-2015» качает на руках улыбающегося малыша и рассказывает об особенностях характера ребенка.

Долгое время меня просили показать сына. Я думаю, сейчас он уже достаточно взрослый. Мальчик гораздо умнее, чем его мама и папа. У Леона прекрасный характер. Он невероятный малыш, я его очень люблю,

— рассказала Оксана.

Воеводина призналась, что материнство для нее важнее всего на свете, а также вспомнила, как вначале беременности она ждала девочку. О том, что медики неверно определили пол будущего ребенка, Оксана узнала не сразу. «Когда я была беременна, доктора мне сказали, что у меня будет девочка. Я стала подбирать женское имя. А после я сделала специальный тест и узнала, что будет мальчик», — поделилась модель.

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Напомним, что после развода отец мальчика перестал признавать его и отказался обеспечивать малыша. Фарис Мухаммад V потребовал генетической экспертизы, подтверждающей, что Леон действительно является его наследником. Сама же молодая мама уверена, что малазийский король является родителем ее ребенка. «Отец Леона очень ждал сына, это был желанный ребенок. Когда он узнал о беременности, то заплакал», — заявила Воеводина.

К слову, сомнения у монарха появились после того, как модель потребовала от экс-супруга крупную сумму денег по алиментам, а также элитную недвижимость в Лондоне и Москве. Мухаммад V был крайне возмущен выставленными ему требованиями и решил поспорить с бывшей женой.