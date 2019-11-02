Кэти Перри романтично отпраздновала 35-летие в Египте вместе с возлюбленным

Древние египтяне считали, что перед смертью нужно взвесить свое сердце. Вы готовы к переходу в загробный мир, только если оно легче, чем перо. Мама с детства называла меня перышком, и, я надеюсь, что мое сердце осталось таким же легким, как раньше, после всего сказанного и сделанного мной. Привет, мои 35 лет,