Дима Билан после скандала стал нравиться бандитам

Все началось с того, что Дмитрия заметили в нетрезвом виде на Дне города в Самаре. Тогда очевидцы утверждали, что знаменитость не попадал в ноты и танцевал слишком странно. Тогда менеджер артиста опроверг все обвинения, но потом Билан честно признался, что выпил перед выступлением.

Такое поведение певца вызвало большой общественный резонанс. Дмитрий много раз извинялся и даже выделил личные активы на строительство детской площадки в городе. Тем не менее, поток извинений не остановился, пока его не прервала Примадонна. Она написала: «Уничижение паче гордыни. Хватит об этом». В свою очередь знаменитость честно пообещал перевернуть эту страницу в жизни, но что-то пошло не так.

В эфире вечернего шоу Ивана Урганта Билан вновь поднял тему пьяного концерта, нарушив данное Пугачевой слово. Мужчина рассказал, что произошедшее стало для него настоящим жизненным уроком. По словам певца, он теперь вообще не притрагивается к спиртному: «Я теперь не пью вообще. Как отрезало. На самом деле, да, такой урок».

Кроме того, у Дмитрия после выступления в Самаре неожиданно стало больше поклонников. Певец отметил, что сейчас его чаще стали приглашать на ведение каких-либо корпоративных мероприятий. Правда, есть и оборотная сторона медали.