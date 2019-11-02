Как дочь криминального авторитета стала звездой шоу-бизнеса

Так, харизматичная вокалистка группы «А-студио» Кэти Топурия долгое время не отвечала на вопросы о своей семье, но в прессе давно поговаривали, что ее отец — вор в законе.

Оказалось, что авторитет Андро Топурия действительно был широко известен в криминальных кругах. В общей сложности мужчина провел за решеткой около двадцати лет жизни. Однако даже при таком образе жизни Андро смог завести семью.

Причем говорят, что Кэти своей блестящей карьерой обязана именно отцу-авторитету. Девочка с детства ходила на всевозможные кружки, училась в школе-студии юных манекенщиц и участвовала во всех детских песенных конкурсах. Все это щедро оплачивал ее отец.

В городе поговаривали, что многочисленные победы на конкурсах доставались талантливой девочке, в том числе, и из-за денег ее отца. Когда девушка окончила музыкальную школу и училище, стало понятно что надо двигаться дальше.

В 2004 году ее взяли в российскую группу «А-студио», после того как продюсер Нато Думбадзе показала музыкантам запись голоса Кэти. Это была официальная версия.

А-студио ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

По другим данным, Думбадзе была женой криминального авторитета Алика Карцивадзе, который был близким другом отца Кэти. В Сети писали что бывшую профессиональную вокалистку не просто так заменили на неопытную Топурия.

Интересно, что после этого дела группы пошли в гору. Их вдруг стали приглашать на все фестивали и ставили в эфир популярные радиостанции. Чувствовалось, что в проект стали вливаться серьезные деньги. Но Топурия уверяет, что добилась всего сама, а с отцом и его друзьями отношений не поддерживала.

Интересно, что в 2018-м году звезда и сама подогрела слухи о своем авторитете. В своем Instagram она опубликовала простое фото, подписав его жаргонным выражением: «День прошел и срок короче. Спи шпана спокойной ночи!». Причем когда один из подписчиков припомнил ей прошлое отца-авторитета, Топурия написала, что было бы забавно, если бы друзья вора в законе приехали бы к нему.