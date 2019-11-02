Как дочь криминального авторитета стала звездой шоу-бизнеса

Русский шоу-бизнес скрывает десятки таинственных историй. Как выяснил Рамблер, одна из звезд отечественной из страды слишком тесно связана с криминальным миром.
Так, харизматичная вокалистка группы «А-студио» Кэти Топурия долгое время не отвечала на вопросы о своей семье, но в прессе давно поговаривали, что ее отец — вор в законе.
Оказалось, что авторитет Андро Топурия действительно был широко известен в криминальных кругах. В общей сложности мужчина провел за решеткой около двадцати лет жизни. Однако даже при таком образе жизни Андро смог завести семью.
Причем говорят, что Кэти своей блестящей карьерой обязана именно отцу-авторитету. Девочка с детства ходила на всевозможные кружки, училась в школе-студии юных манекенщиц и участвовала во всех детских песенных конкурсах. Все это щедро оплачивал ее отец.
В городе поговаривали, что многочисленные победы на конкурсах доставались талантливой девочке, в том числе, и из-за денег ее отца. Когда девушка окончила музыкальную школу и училище, стало понятно что надо двигаться дальше.
В 2004 году ее взяли в российскую группу «А-студио», после того как продюсер Нато Думбадзе показала музыкантам запись голоса Кэти. Это была официальная версия.
По другим данным, Думбадзе была женой криминального авторитета Алика Карцивадзе, который был близким другом отца Кэти. В Сети писали что бывшую профессиональную вокалистку не просто так заменили на неопытную Топурия.
Интересно, что после этого дела группы пошли в гору. Их вдруг стали приглашать на все фестивали и ставили в эфир популярные радиостанции. Чувствовалось, что в проект стали вливаться серьезные деньги. Но Топурия уверяет, что добилась всего сама, а с отцом и его друзьями отношений не поддерживала.
Интересно, что в 2018-м году звезда и сама подогрела слухи о своем авторитете. В своем Instagram она опубликовала простое фото, подписав его жаргонным выражением: «День прошел и срок короче. Спи шпана спокойной ночи!». Причем когда один из подписчиков припомнил ей прошлое отца-авторитета, Топурия написала, что было бы забавно, если бы друзья вора в законе приехали бы к нему.
Отметим, что самого Андро Топурия задержали в 2010 году с тремя граммами метадона и затем приговорили к трем годам колонии строгого режима. По сообщениям СМИ, через несколько месяцев мужчина умер в тюрьме от сердечной недостаточности.