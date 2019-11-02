12-летняя дочь Александра Реввы стала актрисой дубляжа

В России озвучили новую анимационную ленту «Стражи Арктики». Свои голоса персонажам приключенческого мультфильма подарили, в частности, дочь Александра Реввы, 12-летняя Алиса Ревва, сын музыканта Игоря Бутмана Марк, актеры Виктор Добронравов, Андрей Градов («Недотрога»), Василий Бочкарев и артист цирка Аскольд Запашный.

Алиса Ревва рассказала, что интерес к озвучанию у нее появился, когда отец поработал над одним из мультфильмов:

Я тогда забила в поисковике «озвучка» и посмотрела кучу видео, как это происходит. Меня это так затянуло! И вот моя мечта сбылась! Папа мне дал несколько советов, как лучше вжиться в своего персонажа, и я их использовала.

Виктор Добронравов, который подарил голос главному герою мультфильма, лису Свифти, отметил, что обожает работать над дубляжем: «Для меня это кайф — делать что-то другое в профессии, не на сцене стоять и не в кадре. Мой персонаж немного замучил меня, он есть в каждом кадре, в каждой сцене, но этот лис – прекрасный, он хочет стать героем своего городка».

Действие нового мультфильма происходит на ЗвероПолюсе. Арктический лис Свифти и его верные друзья узнают о планах злодея Отто фон Волруса растопить льды на полюсах Земли и встают на защиту родной Арктики и всей планеты.

Премьера «Стражей Арктики» в России намечена на 14 ноября. Часть сборов в первый день проката будет пожертвована в благотворительный фонд «Дом с Маяком».