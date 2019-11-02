Нино Нинидзе откровенно рассказала об отношениях с Максимом Виторганом

47-летний Максим Виторган недолго оставался один после развода с Ксенией Собчак. Еще летом появились слухи, что новоиспеченный холостяк встречается с Нино Нинидзе. Влюбленные долго скрывали роман, но в какой-то момент решили не прятаться. Теперь они выходят вместе в свет и публикуют фото романтического плана в социальных сетях.

Отношения с бывшим мужем Собчак прославили 28-летнюю Нинидзе. Теперь к актрисе постоянно приковано внимание как поклонников, так и хейтеров. При этом сама звезда уверяет, что ничуть не изменилась из-за внезапно свалившейся на нее популярности. «Не люблю разговаривать о личной жизни и не считаю себя частью шоу-бизнеса. Я до сих пор езжу на метро, хожу в обычной одежде. Не считаю себя какой-то узнаваемой персоной. Не знаю, повезло ли Максиму со мной. Я не стерва, грызть кому-то глотку в попытках доказать, что права, не стану», — подчеркнула артистка.

Нино привыкла к жизни в творческой среде. Ее мама Ия Нинидзе была одной из самых популярных грузинских актрис в СССР. Именно поэтому Нино с детства проводила время за кулисами театра и мечтала о карьере в кино.

«Меня сложно удивить вниманием, вспышками фотокамер, поскольку я выросла в этой среде. Просто сейчас расширилась аудитория, которая меня знает. Есть, конечно, люди, которые пишут странные вещи. У них такая каша в голове», — поделилась Нино.

Мама актрисы положительно отнеслась к ее новому роману, хотя призналась, что и к бывшему мужу дочери питает теплые чувства. Напомним, с актером и режиссером Кириллом Плетневым Нино рассталась незадолго до того, как ее связь с Виторганом стала достоянием общественности. Экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения ради общего сына.

Конечно, молодую артистку часто сравнивают с Ксенией Собчак, но Нино старается на это не реагировать. Звезда уверена, что проблемы и подробности личной жизни нельзя выносить на всеобщее обозрение. «Из-за этого отношения очень часто разрушаются. Публичные люди расстаются просто из-за того, что детали их личной жизни всплывают. Поэтому считаю, что нужно оставлять что-то для себя», — рассказала звезда.