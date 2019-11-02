Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл вместе с другими коллегами по шоу-бизнесу начала готовиться к Хэллоуину заблаговременно. Для вечеринки в честь праздника, посвященного сверхъестественным силам, знаменитость выбрала крайне экстравагантный наряд. Над костюмом для светской львицы трудились именитые модельеры и дизайнеры. Результат работы костюмеров превзошел все ожидания публики.

Соблазнительный костюм модели шокировал ее поклонников. Некоторые из них признались в соцсети, что образ теледивы их впечатлил больше, чем костюмы других представителей мировой моды. По мнению подписчиков, наряд был выполнен со вкусом и в то же время имел свою изюминку.