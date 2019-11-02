Сб, 2.11.2019
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Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин

Наоми Кэмпбелл

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/LAURENT LAURENT VU/SIPA

Британская супермодель отличилась на светском вечере, продемонстрировав экстравагантный наряд. Фанатам он показался скорее возбуждающим, чем страшным, пишет Пятый канал.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл вместе с другими коллегами по шоу-бизнесу начала готовиться к Хэллоуину заблаговременно. Для вечеринки в честь праздника, посвященного сверхъестественным силам, знаменитость выбрала крайне экстравагантный наряд. Над костюмом для светской львицы трудились именитые модельеры и дизайнеры. Результат работы костюмеров превзошел все ожидания публики.

На светской вечере Кэмпбелл появилась в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, расшитом серебряными пайетками. Образ дополнил необычный массивный головой убор, представляющий собой белоснежную сетку, украшенную камнями и огромными перьями.

Соблазнительный костюм модели шокировал ее поклонников. Некоторые из них признались в соцсети, что образ теледивы их впечатлил больше, чем костюмы других представителей мировой моды. По мнению подписчиков, наряд был выполнен со вкусом и в то же время имел свою изюминку.

«Вы бесподобны!», «Обворожительно!», «Просто шик!», «Грудь же видно! Прикройся!», «Лучшая», — восхищались комментаторы.

Фотографию Наоми смотрите ЗДЕСЬ!

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