Певица Zivert отменила концерт в Вильнюсе из-за болезни

В день концерта певица обратилась к поклонникам в Instagram , сообщив, что не сможет выйти на сцену.

Сейчас Zivert чувствует себя лучше и благодарит литовских докторов за то, поставили ее на ноги. Концерт в Вильнюсе все же состоится, теперь уже 3 ноября.

Эстонским фанатам переживать не стоит. Концерт в Таллинне пройдет сегодня вечером, как и планировалось.

Новые хиты: после выхода первого мини-альбома к молодой исполнительнице приковано лестное внимание слушателей. Это не только обязывает, но и вдохновляет на запись новых треков, с некоторыми из которых вы можете ознакомиться на официальном YouTube-канале Zivert – ее клипы и записи собирают миллионы просмотров, поэтому послушать исполнительницу в Cathouse соберутся многочисленные поклонники певицы.

Музыкальная карьера: как так вышло, что экс-бортпроводница бросила свою профессию, посвятила себя творчеству и променяла небо на музыкальную сцену? Все началось летом 2016 с участия в конкурсе талантов, после чего девушка решила профессионально заняться вокалом. И вот, 1 апреля 2017 года, певица выпустила дебютный клип – успех оказался настолько головокружительным, что сотни тысяч человек с нетерпением ждут ее дальнейших релизов и выступлений!

Творческий образ: экстравагантная, эпатажная, чувственная – ее лирика наполнена надеждой на лучшее будущее, слова затрагивают самые чувственные уголки души. В Zivert гармонично сочетаются множество образов: сдержанная, нежная, романтичная и решительная. Неизменным остаются неповторимый голос, эмоции и стиль певицы.

Чем нас удивит сольный концерт певицы? Узнаем 2 ноября в Cathouse!