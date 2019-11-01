В Эстонии закрылась известная радиостанция

«Сегодня, 31 октября, последний день существования радио Hit FM. Пять лет пролетели незаметно. За эти годы в эфире прозвучали тысячи очень хороших песен, были переданы приветы и поздравления, всё это происходило с раннего утра и до позднего вечера. Но время прошло. И перед тем, как вещание навсегда прекратится, наш низкий поклон и слова благодарности всем нашим партнерам, бывшим коллегам, друзьям и другим хорошим помощникам. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что наши поступки запомнятся вам только с позитивной стороны. Нос к верху и наслаждайтесь хорошей музыкой и дальше! Ваше радио Hit FM».