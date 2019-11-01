Латвия надолго запретила Григорию Лепсу въезд в страну: причина шокирует!

«Основываясь на оценках служб безопасности и пункта 2 статьи 61 закона “Об иммиграции”, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе (настоящая фамилия певца) в список нежелательных персон, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал министр в Facebook.

В июле министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД республики Сандиса Гиргенса за посещение концерта Лепса в Юрмале. По мнению главы Минюста, Гиргенс «унизил латвийское государство» тем, что «сидел в первых рядах на концерте Лепса». Также Янис Борданс выразил недовольство тем, что МВД к тому моменту не обеспечило попадание «близкого к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам» певца в черный список граждан, которым запрещен въезд в страну.