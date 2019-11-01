Пять имен, запрещенных в разных странах

Акума

В Японии это имя официально запрещено, так как в переводе означает — дьявол. Казалось бы, нормальным людям и без запрета не должно прийти в голову назвать так малыша, но тут история особая. В Японии очень любят компьютерные игры и часто используют имена популярных героев для своих детей. Акума — персонаж файтинга «Уличный боец» (Street Fighter), перекочевавший из нее в фильмы, сериалы и другие игры. Поэтому некоторые родители и называли так своих детей, пока им это не запретили.

Нирвана

Изначальный смысл слова нирвана — выход на новый уровень самосознания, это термин из буддизма и индуизма. После появления американской рок-группы с таким названием двусмысленное слово стали часто использовать в качестве имени. Но не везде это возможно. В Португалии, например, называть так детей запрещено. Хотя это скорее часть общего запрета на любые иностранные имена: в стране разрешены только местные согласно утвержденному перечню. Список запрещенных имен тоже существует, помимо Нирваны в него входят Викинг, Сайонара и даже безобидное Джимми.

Нутелла

Однажды в одной французской семье так назвали дочку, мечтая, что она вырастет такой же сладкой. Одноклассникам эта идея показалась нелепой, и они издевались над девочкой, пока родители не переименовали ее в Эллу. История активно обсуждалась в СМИ, после чего власти запретили называть детей Нутеллами.

Сара

В США, Израиле Сара — очень распространенное имя, да и во многих других странах оно встречается. Но только не в Марокко. Дело в том, что в этой стране разрешено давать детям исключительно связанные с местной культурой имена, а Сара (Sarah) считается древнееврейским.

Линда

Еще одно популярное в США и Европе имя, запрещенное в Саудовской Аравии. Там тоже есть строгие правила, касающиеся имен детей, и список запрещенных, насчитывающий около 50 кощунственных и противоречащих нормам культуры. Кроме Линды и, кстати, Элис это список включает, например, Амира (князь), Малика и Малику (король и королева), Абдулу Наби (раб Пророка).