«Сладенькая!» Фото русской Кардашян в крохотном боди и чулках взорвало сеть

Анастасия Квитко свела с ума сочными формами более десяти миллионов фанатов. Именно столько поклонников подписаны на «русскую Кардашян» в Instagram. Модель опубликовала в соцсеть серию горячих снимков, на которых во всей красе продемонстрировала идеальную фигуру: пышные бедра, невероятно тонкую талию и упругую поистине выдающуюся грудь.

На фото 24-летняя красавица предстала в полупрозрачном кружевном боди и белых соблазнительных чулочках. Сексуальный образ манекенщица дополнила нимбом на голове и ангельскими крылышками.

Манящие снимки «русской Кардашьян» произвели в сети настоящий фурор. За несколько часов пост набрал более 130 тысяч отметок «мне нравится» и около 2,5 тысяч восхищенных комментариев. Поклонники высоко оценили главные достоинства фигуры кумира. Фанаты могли любоваться формами любимицы беспрепятственно — крохотное боди почти не скрывало потрясающего тела модели.

Мечта!

Такая сладенькая!

Будь моим ангелом!

Ты такая красивая, детка!