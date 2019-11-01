Невероятное приключение для родителей и деток! В Таллинне пройдет фестиваль слаймов

Организаторы фестиваля приглашают на Slimefest всех любителей слаймов независимо от возраста и квалификации. Гостей ждут развлечения, конкурсы, мастер-классы и выступления творческих коллективов. В рамках фестиваля будет работать ярмарка слаймов, на которой все желающие могут продавать свои слаймы, обмениваться опытом, а также и рекламировать себя в качестве слаймера, блогера, ютубера. Там же можно будет приобрести все необходимые ингредиенты для изготовления слаймов и получить советы опытных мастеров как по слаймерским техникам, так и по гигиене и безопасности.

ФОТО: Личный архив автора

Организаторы фестиваля приглашают к сотрудничеству молодых блогеров, которые смогут сделать репортажи и воспользоваться фотозоной фестиваля. Для просто любителей слаймов это будет праздник любимого увлечения. Все желающие могут поучаствовать в конкурсах на лучшие слаймы. Всех участников и победителей и конкурсов ждут призы, а главный приз фестиваля – многокилограммовый набор для изготовления слайм, который весит почти 7 килограммов.

Завершится Slimefest, по уже сложившейся традиции подобных праздников, изготовлением огромного мега-слайм, кусочек которого каждый гость фестиваля может унести с собой.