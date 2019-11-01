Татьяна Навка решила оказать материальную помощь умирающей Анастасии Заворотнюк

Пару дней назад друг семьи, ведущий Сергей Майоров рассказал о состоянии актрисы. А теперь и коллега мужа Анастасии, фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что у Заворотнюк онкологическое заболевание.

В официальном заявлении Татьяна от лица всего «Навка шоу» пожелала Анастасии скорейшего выздоровления. Также спортсменкам сообщила, что в этот момент вся ее команда поддерживает актрису и ее семью и хочет передать все средства, вырученные от показа спектакля на льду «Аленький цветочек», который состоится 10 ноября в ДС «Мегаспорт», в поддержку Заворотнюк и женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями.