Пт, 1.11.2019
Saku Suurhall стоял на ушах! Guess и Tommy Hilfiger закатили грандиозную и дорогу вечеринку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Похорошел и заметно сбросил вес»: Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

«Похорошел и заметно сбросил вес»: Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

Потап и Настя.

ФОТО: Instagram

Звездные супруги наслаждаются отдыхом в Мексике, пишет Сегодня.

Звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились на отдых в Мексику и теперь публикуют в Instagram красочные фотографии с отпуска. Недавно певец удивил поклонников сменой имиджа, а теперь показал яркое совместное фото со своей звездной супругой.

Так, на своей странице в Instagram Потап поделился новым кадром, на котором он вместе с Настей Каменских позирует на фоне лазурного океана и пальм. Многие подписчики отметили, что артист после свадьбы очень похорошел и заметно сбросил вес. Некоторые фанаты написали, что Алексей Потапенко выглядит стройнее, чем сама артистка.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ