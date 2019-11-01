«Похорошел и заметно сбросил вес»: Потап поделился снимком с Настей Каменских на отдыхе

Звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились на отдых в Мексику и теперь публикуют в Instagram красочные фотографии с отпуска. Недавно певец удивил поклонников сменой имиджа, а теперь показал яркое совместное фото со своей звездной супругой.

Так, на своей странице в Instagram Потап поделился новым кадром, на котором он вместе с Настей Каменских позирует на фоне лазурного океана и пальм. Многие подписчики отметили, что артист после свадьбы очень похорошел и заметно сбросил вес. Некоторые фанаты написали, что Алексей Потапенко выглядит стройнее, чем сама артистка.