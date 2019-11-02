Сб, 2.11.2019
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  • Видео: домашняя кошка выкормила детеныша пантеры

Видео: домашняя кошка выкормила детеныша пантеры

В Полтавской области домашняя кошка выкормила детеныша пантеры

ФОТО: Скриншот видео Youtube

В Полтавской области домашняя кошка выкормила детеныша пантеры в экопарке, сообщает Mignews.com.ua.

У пары черных пантер Блэка и Лейлы три месяца назад родился детеныш. Его назвали Эшли. Оказалось, что пантера не может кормить детеныша из-за отсутствия молока.

Сотрудники парка подселили маленького детеныша пантеры к кошке по кличке Мурка. Именно она выкормила маленького хищника. Также сообщается, что в экопарке подкармливали малыша из соски.

Сотрудники парка говорят, что Мурка является кошкой одного из сотрудников. Сейчас она остается в парке, чтобы Эшли было веселее.

Вскоре детеныша пантеры переселят, но к родителям его не вернут. Отец может воспринимать сына как конкурента и покалечить его.

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