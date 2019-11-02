Видео: домашняя кошка выкормила детеныша пантеры

У пары черных пантер Блэка и Лейлы три месяца назад родился детеныш. Его назвали Эшли. Оказалось, что пантера не может кормить детеныша из-за отсутствия молока.

Сотрудники парка подселили маленького детеныша пантеры к кошке по кличке Мурка. Именно она выкормила маленького хищника. Также сообщается, что в экопарке подкармливали малыша из соски.

Сотрудники парка говорят, что Мурка является кошкой одного из сотрудников. Сейчас она остается в парке, чтобы Эшли было веселее.