Пт, 1.11.2019
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Умер самый популярный енот в мире

Еноты. Снимок иллюстративный.

ФОТО: S. Meyers/imago/blickwinkel

В популярной соцсети Instagram появилось сообщение, что самая известная енотиха в мире по имени Пампкин скончалась. Об этом сообщила хозяйка животного Лора Янг, передает Mignews.com.ua.

Женщина нашла енота на улице в 2014 году. С того времени животное стало настоящим членом семьи. Хозяйка написала, что Пампкин любила фотографироваться, поэтому ей завели страницу в Instagram. За короткое время енотиха стала самым популярным представителем своего рода в мире.

В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня — мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству. Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз,

— добавила Янг.

На сегодня у аккаунта енотихи более 1,4 миллионов подписчиков. Женщина продолжает его вести в память о своем любимце.

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