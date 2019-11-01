Умер самый популярный енот в мире

В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня — мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству. Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз,