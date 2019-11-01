Умер самый популярный енот в мире

В популярной соцсети Instagram появилось сообщение, что самая известная енотиха в мире по имени Пампкин скончалась. Об этом сообщила хозяйка животного Лора Янг, передает Mignews.com.ua.
Женщина нашла енота на улице в 2014 году. С того времени животное стало настоящим членом семьи. Хозяйка написала, что Пампкин любила фотографироваться, поэтому ей завели страницу в Instagram. За короткое время енотиха стала самым популярным представителем своего рода в мире.
В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня — мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству. Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз,
— добавила Янг.
На сегодня у аккаунта енотихи более 1,4 миллионов подписчиков. Женщина продолжает его вести в память о своем любимце.