Мать предполагаемого сына Николая Цискаридзе заставляет его уехать из России

ВОТ И УМИРАЕТ ТВОЙ СЫН НИКОЛАЙ! РАДУЙСЯ! ТЫ НЕ ХОТЕЛ МЕНЯ ВИДЕТЬ ВОТ И ПОЛУЧАЙ! У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ! ПОКА НЕ ПОЗДНО ХОТЯ БЫ ПОГОВОРИ СО МНОЙ 1 МИНУТУ ПО ТЕЛЕФОНУ! Ну вот и результат всего этого! У меня и правда проблемы с сердцем! Сегодня мне стало плохо, я упал на пол держа свою руку на сердце! Спасибо и на этом Николаю (который является моим БИОЛОГИЧЕСКИМ ОТЦОМ). А все ведь, благодаря тебе я умираю! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! #НиколайЦискаридзе #АндрейМалахов #Россия1 #ПервыйКанал #Днк #Отец #Театр #Балет #ШоуБизнес #Артист #Актер #ПустьГоворят #ОльгаБузова #Новости #ТыНеПоверишь #Справедливость #НТВ #НаСамомДеле