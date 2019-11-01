Мать предполагаемого сына Николая Цискаридзе заставляет его уехать из России

Тимур Акперов уже несколько недель пытается наладить общение с предполагаемым отцом. Скоро Николай Цискаридзе должен приехать в Москву по работе, но мать юноши делает все возможное, чтобы сын не смог встретиться с артистом, сообщает Starhit.ru.
45-летний Николай Цискаридзе не распространяется о личной жизни: о громких романах в интервью не упоминает, предпочитая разговаривать только о творчестве. И все же скрытность не помогла артисту избежать громкого скандала: уже несколько недель вся страна обсуждает его возможное родство с начинающим актером Тимуром Акперовым. 19-летний юноша уверен, что является сыном прославленного танцора. Он признается, что случайно узнал об этом от матери.
После того как история стала достоянием общественности, Тимур поссорился с родительницей. Лишь пару дней назад женщина вышла с сыном на связь. «Она поставила меня перед фактом: сказала, что я должен улететь и отдохнуть. Это прозвучало очень странно с учетом того, что мы с ней в ссоре. Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», — рассказал Акперов.
У Тимура свое мнение по поводу поведения матери: он уверен, что таким образом она хочет предотвратить его встречу с Цискаридзе. Скоро артист должен приехать в Москву на выступление и Акперов мечтал увидеть Николая на сцене.
«Я думал прийти в качестве зрителя. Кто знает, может, удалось бы с ним пообщаться. Я уже ездил в Санкт-Петербург, но мне не удалось к нему прорваться. Мама очень боится, что мне удастся поговорить с Цискаридзе», — объяснил Тимур.
Сам Николай до сих пор не реагирует на скандальную ситуацию — не подтверждает, но и не опровергает родство с Акперовым. По мнению парня, артист просто хочет отмолчаться таким образом, поэтому не привлекает к истории излишнее внимание.
Из-за желания Тимура пообщаться с предполагаемым отцом ему стали поступать угрозы. Недавно неизвестные даже напали на актера. На фоне стресса у него начались проблемы со здоровьем, и вчера Акперов ездил в больницу. «Сердце у меня болит жутко. Сказали, что это из-за нервов. Еще и аппетит пропал, сейчас ем один раз в день. Врачи будут наблюдать за общим состоянием, но меня очень беспокоит эта ситуация. Раньше никаких проблем со здоровьем не было», — подчеркнул Тимур.
Несмотря на то, что в его родство с танцором мало кто верит, юноша не намерен сдаваться. Он несколько раз звонил и писал Цискаридзе, а в будущем собирается искать любые возможности для личного знакомства со звездой.
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ВОТ И УМИРАЕТ ТВОЙ СЫН НИКОЛАЙ! РАДУЙСЯ! ТЫ НЕ ХОТЕЛ МЕНЯ ВИДЕТЬ ВОТ И ПОЛУЧАЙ! У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ! ПОКА НЕ ПОЗДНО ХОТЯ БЫ ПОГОВОРИ СО МНОЙ 1 МИНУТУ ПО ТЕЛЕФОНУ! Ну вот и результат всего этого! У меня и правда проблемы с сердцем! Сегодня мне стало плохо, я упал на пол держа свою руку на сердце! Спасибо и на этом Николаю (который является моим БИОЛОГИЧЕСКИМ ОТЦОМ). А все ведь, благодаря тебе я умираю! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! #НиколайЦискаридзе #АндрейМалахов #Россия1 #ПервыйКанал #Днк #Отец #Театр #Балет #ШоуБизнес #Артист #Актер #ПустьГоворят #ОльгаБузова #Новости #ТыНеПоверишь #Справедливость #НТВ #НаСамомДеле