Мать предполагаемого сына Николая Цискаридзе заставляет его уехать из России

45-летний Николай Цискаридзе не распространяется о личной жизни: о громких романах в интервью не упоминает, предпочитая разговаривать только о творчестве. И все же скрытность не помогла артисту избежать громкого скандала: уже несколько недель вся страна обсуждает его возможное родство с начинающим актером Тимуром Акперовым. 19-летний юноша уверен, что является сыном прославленного танцора. Он признается, что случайно узнал об этом от матери.

После того как история стала достоянием общественности, Тимур поссорился с родительницей. Лишь пару дней назад женщина вышла с сыном на связь. «Она поставила меня перед фактом: сказала, что я должен улететь и отдохнуть. Это прозвучало очень странно с учетом того, что мы с ней в ссоре. Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», — рассказал Акперов.

У Тимура свое мнение по поводу поведения матери: он уверен, что таким образом она хочет предотвратить его встречу с Цискаридзе. Скоро артист должен приехать в Москву на выступление и Акперов мечтал увидеть Николая на сцене.

«Я думал прийти в качестве зрителя. Кто знает, может, удалось бы с ним пообщаться. Я уже ездил в Санкт-Петербург, но мне не удалось к нему прорваться. Мама очень боится, что мне удастся поговорить с Цискаридзе», — объяснил Тимур.

Сам Николай до сих пор не реагирует на скандальную ситуацию — не подтверждает, но и не опровергает родство с Акперовым. По мнению парня, артист просто хочет отмолчаться таким образом, поэтому не привлекает к истории излишнее внимание.

Из-за желания Тимура пообщаться с предполагаемым отцом ему стали поступать угрозы. Недавно неизвестные даже напали на актера. На фоне стресса у него начались проблемы со здоровьем, и вчера Акперов ездил в больницу. «Сердце у меня болит жутко. Сказали, что это из-за нервов. Еще и аппетит пропал, сейчас ем один раз в день. Врачи будут наблюдать за общим состоянием, но меня очень беспокоит эта ситуация. Раньше никаких проблем со здоровьем не было», — подчеркнул Тимур.