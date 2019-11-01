Эстонские металлисты Emphasis борятся с цифровой зависимостью
31 октября эстонская прогрессив-метал группа Emphasis выпустила новый клип на песню "Electric God", которая вошла в трэклист второго студийного альбома группы "Soul Transfer", выпущенного весной прошлого года в Японии.
«Эта песня – манифест зависимости от гаджетов. В последнее время все мы расстрачивам слишком много жизненных ресурсов на взаимодействие с «железками», проживая чужую жизнь, которая кажется такой притягательной за счет отфотошопленных до дыр фотоснимков и многозначительных цитат, об авторах которых умалчивается. Мир слишком удивителен и прекрасен, чтобы смотреть на него сквозь камеру смартфона.» - прокомментировали участники группы.
История EMPHASIS берет начало в 2010 году. Их музыка представляет собой сплав мелодичных гитарных риффов, нестандартных ритмических размеров и мощного женского оперного вокала. На сегодняшний день группа выпустила 2 полноформатных альбома и дала десятки концертов как в Эстонии, так и за ее пределами.