Эстонские металлисты Emphasis борятся с цифровой зависимостью

«Эта песня – манифест зависимости от гаджетов. В последнее время все мы расстрачивам слишком много жизненных ресурсов на взаимодействие с «железками», проживая чужую жизнь, которая кажется такой притягательной за счет отфотошопленных до дыр фотоснимков и многозначительных цитат, об авторах которых умалчивается. Мир слишком удивителен и прекрасен, чтобы смотреть на него сквозь камеру смартфона.» - прокомментировали участники группы.