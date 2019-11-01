Сергей Жуков появился на публике в жутком виде

В музыкальном видео Сергей Жуков исполнил роль мертвеца. Артист подключил к рабочему процессу и своих детей, которые перевоплотились в зомби. По словам певца, клип снимали двое суток по 20 часов в день. Ролик получился не очень бюджетным. "Но это того стоило!" – заверил Сергей.

Жуков считает, что работа займет свое место в списке самых интересных и креативных за последнее время. Съемочной команде удалось сделать невозможное: совместить позитивную музыку группы "Руки вверх" с видеорядом, в котором зомби поедают людей, добавив юмора, экшена и необычную лавстори.

Пересматривая уже в который раз, с уверенностью могу сказать: получилось, смогли, осилили!

– признался довольный результатом исполнитель.