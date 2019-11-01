Влюбился по уши и женится! Александр Шепс нашел замену Мэрилин Керро
Пока экс-возлюбленная медиума Мэрилин Керро готовится ко вторым родам, сам Александр Шепс наконец-то порадовал фанатов. Экстрасенс появился на публике с рыжеволосой девушкой и поклонники уверенны – на этот раз все серьезно.
Победитель 14-го сезона самого мистического российского шоу «Битва Экстрасенсов» Александр Шепс целых два года после расставания с эстонской ведьмой Мэрилин Керро не мог завязать новые отношения. Экстрасенсу приписывали роман с другой участницей «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой, однако несмотря на чувства девушки, Александр отверг её и продолжал посвящать любовные стихи Мэри. Теперь же Шепс, буквально светится от счастья и не исключено, что причиной этому стала новая возлюбленная. Так, Александр вывел в свет невесту, как сообщили фанаты в официальной группе медиума в одной из соцсетей. Девушку зовут Виктория и, похоже, именно в неё влюбился по уши красавец-медиум.
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Не исключено, что совсем скоро 32-летний Шепс женится и наконец-то обретет полноценную семью, которую, к сожалению поклонников, так и не удалось создать с Мэрилин Керро. Сама ведьма проживает в Эстонии и счастлива в браке с норвежским плотником Марком Александром Хансоном. Пара воспитывает совместного сына Кайуса и уже в ближайшее время Мэри осчастливит своего супруга вторым ребенком, пол которого влюбленные пока держат в строжайшем секрете.