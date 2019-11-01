Вау! 62-летняя Мелани Гриффит в нижнем белье похвасталась идеальной формой

Известная голливудская актриса Мелани Гриффит, которая летом щеголяла своей стройностью в купальнике, сейчас снова решила продемонстрировать свою фигуру.
На этот раз 62-летняя звезда опубликовала селфи, на котором позирует в черном комплекте нижнего белья и туфлях на каблуках.
Таким образом Мелани решила поддержать звездных стилистов Джейми Мизрахи и Симону Харуш, которые выпустили свою линию нижнего белья, и показала, что вещи из их новой коллекции действительно имеют очень неплохой вид.
Я люблю все, что они делают, и хочу каждую вещь из их коллекции,
- подписала фото актриса.
Поклонники актрисы сразу заметили, что в 62 года она находится в очень хорошей форме, что отметили в комментариях под снимками, а некоторые даже поинтересовались, как ей удалось добиться таких результатов.
"Видимо, вы очень настойчиво работаете над собой, чтобы иметь хороший вид", "Какая красивая", "Сделайте это фото аватаркой", - писали в комментариях подписчики актрисы.