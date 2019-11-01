Вау! 62-летняя Мелани Гриффит в нижнем белье похвасталась идеальной формой

На этот раз 62-летняя звезда опубликовала селфи, на котором позирует в черном комплекте нижнего белья и туфлях на каблуках.

Таким образом Мелани решила поддержать звездных стилистов Джейми Мизрахи и Симону Харуш, которые выпустили свою линию нижнего белья, и показала, что вещи из их новой коллекции действительно имеют очень неплохой вид.

Я люблю все, что они делают, и хочу каждую вещь из их коллекции,

- подписала фото актриса.

Поклонники актрисы сразу заметили, что в 62 года она находится в очень хорошей форме, что отметили в комментариях под снимками, а некоторые даже поинтересовались, как ей удалось добиться таких результатов.