Ратаковски показала, в чем ходит дома перед мужем, и устоять никто не смог

Обладательница едва ли не самого узнаваемого пресса снова решила показать, как уютно у нее дома. И, конечно, как хороша она сама. Эмили надела белое нижнее белье, ради демонстрации которого даже спустила спортивные штаны. Упругая грудь, плоский живот, изящная талия — инста-диве действительно есть, чем похвастаться.

Самолюбования ей и правда не занимать. Девушка позировала на фоне светлых стен, увешанных картинами и снимками. И один из них представлял собой увеличенный скриншот ее фото из Instagram. Также в кадр попал очаровательный пес, который добавил лайков хозяйке.

Фанаты наградили снимки более 1,1 млн лайков, отметив все достоинства фигуры их любимицы. Но пресс, конечно, оказался вне конкуренции. А вот некоторые все же не впечатлились и предложили Эмили купить на всякий случай ремень.