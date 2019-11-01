К актеру Гоше Куценко наведались судебные приставы

Как сообщают инсайдеры, долг актера скопился еще с 2015 года. Тогда Куценко проигнорировал требования судебных приставов. С того часа сумма к уплате возросла почти до десяти тысяч евро. А к недавнему времени, по сообщениям журналистов, к ней добавились неуплаченные налоги за дорогой автомобиль Morgan Aero и недвижимость в Черемушках общей суммой примерно в 5600 евро.​

Впрочем, сам Куценко не стал комментировать ситуацию. За него это сделала представитель Мила Соловьева. С ее слов, история с долгом налоговой – старая и темная. Как заявила Соловьева, несколько лет назад Гоша попал в ДТП. За ремонт второй машины с него требовали около ста евро. Она подтвердила все слова решением суда, где доказана невиновность актера. По поводу обращения судебных приставов она ничего не сказала.

А тем временем Федеральная налоговая служба перешла от слов к делу, и направила приставов для взыскания части долга в размере двух тысяч евро. Между прочим, на сайте приставов на данный момент за актером числится только долг в десять тысяч евро рублей и штраф ГИБДД в семь евро.