К актеру Гоше Куценко наведались судебные приставы

Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?!)😈👍😛 Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и , по странному стечению обстоятельств - среднестатистическая зарплата по России!🌺🌈😋 Бинго!🤡🌈