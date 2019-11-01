Тимур Батрутдинов получил травму, пытаясь ущипнуть девушку за попу

Красотка Эллина сама пригласила Тимура на романтическое свидание, организовав его на берегу океана. После небольшого пикника девушка предложила Батрутдинову встать на волну — ведь она сама живет на Бали уже несколько лет и увлекается серфингом.

Во время попыток «оседлать волну» Тимур попытался ущипнуть свою спутницу за пятую точку (в чем позже признался сам), но флирт не увенчался успехом из-за погоды. Океан разбушевался, и пара потеряла равновесие. Эллина ударилась о риф, а Батрутдинову повредило ребро. Больше он серфингом в этот день не занимался.