Тимур Батрутдинов получил травму, пытаясь ущипнуть девушку за попу

Во время съемок шоу «План Б» на ТНТ Тимур Батрутдинов серьезно пострадал. Свидание шоумена на Бали с одной из участниц — Эллиной Канкадзе — прошло неудачно, пишет Экспресс газета.
Красотка Эллина сама пригласила Тимура на романтическое свидание, организовав его на берегу океана. После небольшого пикника девушка предложила Батрутдинову встать на волну — ведь она сама живет на Бали уже несколько лет и увлекается серфингом.
Во время попыток «оседлать волну» Тимур попытался ущипнуть свою спутницу за пятую точку (в чем позже признался сам), но флирт не увенчался успехом из-за погоды. Океан разбушевался, и пара потеряла равновесие. Эллина ударилась о риф, а Батрутдинову повредило ребро. Больше он серфингом в этот день не занимался.
Подробности неудачного свидания — в новом выпуске шоу «План Б» на ТНТ. Он выйдет в это воскресенье в 20:30.