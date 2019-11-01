Возлюбленная Данилы Козловского прокомментировала беременность новыми фотографиями

Беременность Ольги Зуевой пара предпочла скрыть. Сейчас актриса находится в США. В Америке она проводит время вместе со своей собакой Грушей, которую они с Данилой нашли в Грузии больше года назад. Поклонники даже предположили, что именно в США Ольга решила рожать первенца.

Всю эту неделю Ольга и Данила хранили молчание и никак не комментировали грядущее пополнение в семействе. Накануне Зуева выложила в свой микроблог ряд фотографий и продемонстрировала свой наряд на Хеллоуин. Актриса перевоплотилась в известную художницу Фриду Кало. Теперь можно с уверенностью сказать, что Ольга явно находится не на последних месяцах беременности, большого живота у нее нет.