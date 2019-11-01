«Нужно иметь ученую степень»: профессор опубликовал вопросы на вступительном экзамене в XIX веке

Профессор Оксфордского университета по социальной и архитектурной истории Уильям Уайт опубликовал в Twitter список вопросов на вступительном экзамене в XIX веке. Это задание получали абитуриенты одного из 31 колледжа Кембриджского университета в 1895 году, пишет Сегодня.
Entrance examination for Trinity College Cambridge 1895: history of England pic.twitter.com/JfNZbbMU4O— William Whyte (@william_whyte) October 29, 2019
Экзаменуемым необходимо было развернуто ответить на следующие вопросы: "Укажите положительные и отрицательные особенности правительства Англии под руководством лорда-протектора Оливера Кромвеля", "Дайте вашу оценку внешней политике короля Генриха VIII до 1520 года", "Как проведение реформ под руководством Эдуарда VI привело к возвращению католицизма под властью королевы Марии I". Всего предлагалось 12 тем, при этом участники экзамена должны были дать ответ минимум по девяти из них.
"Для ответа на такой список изначально нужно иметь степень по истории", – отметил один из юзеров под постом профессора Уайта. Пользователи сети также удивились тому, насколько серьезными были вопросы для поступления в то время.