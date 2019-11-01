«Нужно иметь ученую степень»: профессор опубликовал вопросы на вступительном экзамене в XIX веке

Экзаменуемым необходимо было развернуто ответить на следующие вопросы: "Укажите положительные и отрицательные особенности правительства Англии под руководством лорда-протектора Оливера Кромвеля", "Дайте вашу оценку внешней политике короля Генриха VIII до 1520 года", "Как проведение реформ под руководством Эдуарда VI привело к возвращению католицизма под властью королевы Марии I". Всего предлагалось 12 тем, при этом участники экзамена должны были дать ответ минимум по девяти из них.