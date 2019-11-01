В Москве пропала известная певица INNA

Однако вскоре она исчезла вместе со своей командой. Удивляет и тот факт, что недоступными стали все шесть сопровождающих певицы — охранник, музыканты, косметолог, психолог и водитель-мексиканец, сообщает агентство городских новостей « Москва ».

По словам друзей и знакомых певицы, Елена Апостоляну отличается добротой, открытостью и доверчивостью, чем и могли воспользоваться в итоге какие-нибудь аморальные граждане. Вполне может быть, что Елену и ее спутников просто опоили в одном из столичных клубов, а затем забрали у них телефоны и деньги.