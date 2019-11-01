Сергей Шнуров: «Собчак должна любить Богомолова, а поцелуйчики шлет мне»

В мае 46-летний Сергей Шнуров расстроил поклонников объявлением о роспуске группы «Ленинград». Впрочем, на качество выступлений грядущее завершение концертной деятельности не повлияло. Открывая международный фестиваль PaRUS в Дубае, музыканты по-настоящему зажгли.

Шнуров умеет и вне концертов поддерживать интерес публики к своей персоне и творчеству. Артист известен скандальными высказываниями в адрес звездных коллег. Так, несколько месяцев назад в Сети развернулся целый стихотворный батл между ним и Ксенией Собчак. Сам Шнуров в разговоре с журналистами признался, что не испытывает по отношению к телеведущий негативных эмоций и воспринимает все как шутку.

«Я всегда за скандал, если есть возможность не скандалить — обязательно скандальте. Мне это смешно. Понимаете, я вот люблю жену. Собчак, по идее, должна любить Богомолова, но почему-то шлет поцелуйчики мне. Странно»

— удивлялся Сергей.

Журналисты поинтересовались, чем займется артист после завершения многолетней истории «Ленинграда». Шнуров признался, что прощаться с музыкой не собирается и продолжит сочинять эксцентричные композиции. А вот о серьезном увлечении микроблогом говорил с осторожностью. «Вряд ли я буду активным пользователем, потому что из-за этого происходит некая психическая деформация. Ты начинаешь часто себя фотографировать, уделяешь очень много времени и внимания внешности. Мальчикам это не очень идет, девочкам классно», — поделился музыкант.

При этом артист все же намекнул, что возможно «Ленинград» расстанется с фанатами не навсегда. Ранее группировка уже прекращала свое существование на два года. «Все имеют право на вранье. Могу сказать, что распустил группу окончательно, а могу вернуться. Могу прощаться хоть сто раз, как Алла Пугачева», — заявил Шнуров.