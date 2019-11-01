Студентка попала в ДТП, но из-за костюма на Хэллоуин все решили, что она действительно мертва

Своей забавной историей девушка из Западной Вирджинии, США, поделилась с подписчиками в Twitter. Ее пост за короткие сроки набрал 393 тыс. лайков и 73 тыс. репостов. Сидни рассказала, как поздно вечером ехала домой из университета в образе Кэрри. В тот день она рекламировала студенческую постановку — мюзикл по известному одноименному произведению Стивена Кинга.

Сидни очень устала за вечер, поэтому решила не переодеваться и села за руль в чем была: в бальном платье и с тиарой на голове. Но редкий персонаж Кинга обходится без огромного количества крови, поэтому Сидни была с ног до головы залита краской. И вот по дороге домой перед машиной внезапно выскочил олень.

Испугавшись, Сидни вильнула в сторону и врезалась в дерево. Свидетели незамедлительно вызвали полицию и скорую. Когда медики прибыли на место, они сразу поняли по обилию крови, что Сидни мертва. Но позже недоразумение разрешилось и врачи обработали все раны девушки — один синяк на ноге, пишет LADbible.