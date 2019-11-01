Врачи рассказали, как выбрать шапку и спастись от грибка и выпадения волос

Если (кожа головы) будет потеть, а шапку, как правило, мы не стираем так часто, как нижнее бельё (хорошо, если раз в месяц кто-то это делает), на шапке скапливается множество грибков и бактерий, которые могут спровоцировать раздражение кожи, тот же грибок вызывает перхоть, — пояснила она, отметив, что перегревание и отказ от стирки могут вести даже к стафилококковым инфекциям. Поэтому всегда лучше иметь запасной головной убор, чтобы вовремя стирать эти предметы одежды.