Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Если вы давно планировали что-то изменить в своей жизни, то заложить фундамент лучше сегодня. Именно ваша сила воли, характер и трудолюбие в работе сейчас являются основными факторами для успешного начинания. При этом решения стоит принимать рационально, а не спонтанно, пишет Сегодня.
В нумерологии этот день называется "День натиска".
- Цифра дня – 15;
- Цвет дня – синий;
- Число удачи – 6;
- Плюсы дня: сила воли, характер и трудолюбие в работе;
- Минусы дня: перепады настроения, хитрость и авантюры;
- Основа дня: гибкость и дипломатия во всех начинаниях.
Период благоприятен для общения, ремонтных работ и строительства. В такие дни сны многим несут информацию, и надо лишь суметь правильно ее расшифровать. Во второй половине дня полагайтесь на интуицию, помня, что опасная сторона дня связана с азартом и мошенничеством. Крупные инвестиции и долговые обязательства перенесите на середину недели.