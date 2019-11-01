Пт, 1.11.2019
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Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Нумерология

ФОТО: Andrew Ostrovsky/PantherMedia / Andrew Ostrovsky

Если вы давно планировали что-то изменить в своей жизни, то заложить фундамент лучше сегодня. Именно ваша сила воли, характер и трудолюбие в работе сейчас являются основными факторами для успешного начинания. При этом решения стоит принимать рационально, а не спонтанно, пишет Сегодня.

В нумерологии этот день называется "День натиска".

  • Цифра дня – 15;
  • Цвет дня – синий;
  • Число удачи – 6;
  • Плюсы дня: сила воли, характер и трудолюбие в работе;
  • Минусы дня: перепады настроения, хитрость и авантюры;
  • Основа дня: гибкость и дипломатия во всех начинаниях.

Период благоприятен для общения, ремонтных работ и строительства. В такие дни сны многим несут информацию, и надо лишь суметь правильно ее расшифровать. Во второй половине дня полагайтесь на интуицию, помня, что опасная сторона дня связана с азартом и мошенничеством. Крупные инвестиции и долговые обязательства перенесите на середину недели.

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