Рубрика от нумеролога: узнайте счастливое число сегодняшнего дня

Если вы давно планировали что-то изменить в своей жизни, то заложить фундамент лучше сегодня. Именно ваша сила воли, характер и трудолюбие в работе сейчас являются основными факторами для успешного начинания. При этом решения стоит принимать рационально, а не спонтанно, пишет Сегодня.