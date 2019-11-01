«Королева Хэллоуина»: Хайли Клум ужаснула по-настоящему страшным костюмом

В этом году мастера превзошли сами себя. Клум перевоплотили с помощью силикона и грима в жуткую, наполовину разложившуюся инопланетянку, не пренебрегающую, впрочем, макияжем. Компанию страшной дамочке составил обглоданный астронавт-зомби (вероятно, пострадавший от своей подруги) – в его роли выступил 30-летний супруг Хайди, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулиц.