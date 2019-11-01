Пт, 1.11.2019
Saku Suurhall стоял на ушах! Guess и Tommy Hilfiger закатили грандиозную и дорогу вечеринку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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«Королева Хэллоуина»: Хайли Клум ужаснула по-настоящему страшным костюмом

46-летняя модель Хайди Клум уже давно считается «королевой Хэллоуина». На вечеринку в честь этого праздника команда звезды вместе с лучшими гримерами мира делает ей невероятно фантазийные костюмы, а появление Хайди на публике становится настоящим шоу.

В этом году мастера превзошли сами себя. Клум перевоплотили с помощью силикона и грима в жуткую, наполовину разложившуюся инопланетянку, не пренебрегающую, впрочем, макияжем. Компанию страшной дамочке составил обглоданный астронавт-зомби (вероятно, пострадавший от своей подруги) – в его роли выступил 30-летний супруг Хайди, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулиц.

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