Все же было... Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Яна Рудковская и Дима Билан знают друг друга 15 лет, 14 из них — они не только друзья, но и партнеры по бизнесу. Неудивительно, что за все это время не раз говорили о том, что между ними роман. Разговоры не прекратились даже тогда, когда Яна вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. Впрочем, сейчас она действительно лишь дружит и работает с Димой, а вот до знакомства с будущем мужем у нее с артистом все же кое-что было. Так, в новом реалити-шоу с участием Яны она призналась, что целовалась с Димой.