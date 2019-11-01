Пт, 1.11.2019
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  • Все же было... Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Все же было... Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Dima Bilan and Yana Rudkovskaya

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Не зря говорили, что между Яной Рудковской и Димой Биланом не только рабочие отношения.

Яна Рудковская и Дима Билан знают друг друга 15 лет, 14 из них — они не только друзья, но и партнеры по бизнесу. Неудивительно, что за все это время не раз говорили о том, что между ними роман. Разговоры не прекратились даже тогда, когда Яна вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. Впрочем, сейчас она действительно лишь дружит и работает с Димой, а вот до знакомства с будущем мужем у нее с артистом все же кое-что было. Так, в новом реалити-шоу с участием Яны она призналась, что целовалась с Димой. 

ФОТО: Fomichev Mikhail/COVI

Все случилось в одной из гостиниц. Яна зашла в номер Димы и они поцеловались. Продюсер не скрывает, что между ними была химия, но они смогли взять себя в руки и остановиться. Более того, Яна не исключает, что, если бы не встреча с ее мужем, отношения с Димой могли бы развиваться.  

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