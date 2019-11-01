Крутой поворот: молодой муж Заворотнюк влип в неприятности

На днях стало известно, что незадолго до госпитализации Анастасия Заворотнюк подарила матери Валентине Борисовне дорогую иномарку. Согласно данным парковки, этим автомобилем пользовались и Анастасия Заворотнюк, и ее муж, прославленный фигурист Петр Чернышев.

С декабря 2018 года матери актрисы было выписано 22 штрафа: за превышение скорости, неправильную парковку и невнимание к дорожным знакам. Причем 11 из них, полученные с мая по июль 2019 года, все еще не оплачены. А 13 июля водитель умудрился попасться полицейским четыре раза подряд – машину останавливали за превышение скоростного режима.

Возможно, на это есть серьезная причина. Как раз примерно в середине июля Анастасия вернулась в Россию после лечения за границей. Как утверждает знакомый с ситуацией человек, Петр сам занимался поиском врачей. Журналисты сайта "Комсомольская правда" сделали вывод, что молодой муж звезды мог быть за рулем автомобиля в тот злополучный день.

И ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал, поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость. Это такие мелочи, когда речь идет о здоровье близкого человека! Водитель он очень аккуратный еще с Америки, там с нарушениями строго,

– рассказал собеседник, близкий к семье Анастасии Заворотнюк. По его словам, Валентина Борисовна за руль почти не садится, а штрафы тем более "не ее история".