ТОП-50 самых сексуальных городов мира

Интернет-портал Big 7 Travel опубликовал список из 50 самых сексуальных городов мира, пишет Menscult.ua.
При составлении рейтинга учитывали не только внешние данные города и его жителей, но и обращали внимание на статистику – например, в каких городах больше занимаются сексом.
Учитывали также и романтические места (рестораны, клубы и так далее) и тематические мероприятия, которые проходят в городах.
Также свою роль сыграли и исследования других ресурсов – например, рейтинг городов, которые наиболее подходят для одиноких людей, и мнение читателей портала Big 7 Travel (аудитория портала – более 2,5 миллионов читателей).
Скажем сразу: ни Таллинн, ни другие эстонские города в рейтинг не попали, и это немного обидно.
Но, надеемся, в остальном список не разочарует наших читателей и, возможно, вдохновит на новые путешествия.
50 самых сексуальных городов мира:
- Майами (Флорида, США)
- Париж (Франция)
- Денвер (Колорадо, США)
- Копенгаген (Дания)
- Кейптаун (ЮАР)
- Цюрих (Швейцария)
- Кап д’Агд (Франция)
- Дублин (Ирландия)
- Ливерпуль (Великобритания)
- Лос-Анджелес (Калифорния, США)
- Мельбурн (Австралия)
- Берлин (Германия)
- Рио-де-Жанейро (Бразилия)
- Нью-Йорк (Нью-Йорк, США)
- Буэнос-Айрес (Аргентина)
- Сиэтл (Вашингтон, США)
- Ибица (Испания)
- Амстердам (Нидерланды)
- Торонто (Канада)
- Рим (Италия)
- Москва (Россия)
- Брюссель (Бельгия)
- Рейкьявик (Исландия)
- Манчестер (Великобритания)
- Кембридж (Великобритания)
- Окленд (Новая Зеландия)
- Гавана (Куба)
- Брисбен (Австралия)
- Нэшвилл (Теннесси, США)
- Сан-Паулу (Бразилия)
- Глазго (Шотландия)
- Бали (Индонезия)
- Токио (Япония)
- Остин (Техас, США)
- Лидс (Великобритания)
- Дубай (ОАЭ)
- Чиангмай (Таиланд)
- Мадрид (Испания)
- Медельин (Колумбия)
- Афины (Греция)
- Ванкувер (Канада)
- Портленд (Орегон, США)
- Карлайл (Великобритания)
- Мехико (Мексика)
- Агра (Индия)
- Тайбэй (Тайвань)
- Будапешт (Венгрия)
- Лас-Вегас (Невада, США)
- Бристоль (Великобритания)
- Дунгуань (Китай)