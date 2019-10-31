ТОП-50 самых сексуальных городов мира

При составлении рейтинга учитывали не только внешние данные города и его жителей, но и обращали внимание на статистику – например, в каких городах больше занимаются сексом.

Учитывали также и романтические места (рестораны, клубы и так далее) и тематические мероприятия, которые проходят в городах.

Также свою роль сыграли и исследования других ресурсов – например, рейтинг городов, которые наиболее подходят для одиноких людей, и мнение читателей портала Big 7 Travel (аудитория портала – более 2,5 миллионов читателей).

Скажем сразу: ни Таллинн, ни другие эстонские города в рейтинг не попали, и это немного обидно.

Но, надеемся, в остальном список не разочарует наших читателей и, возможно, вдохновит на новые путешествия.

50 самых сексуальных городов мира: