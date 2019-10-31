Чт, 31.10.2019
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ТОП-50 самых сексуальных городов мира

Москва

ФОТО: limon.ee

Интернет-портал Big 7 Travel опубликовал список из 50 самых сексуальных городов мира, пишет Menscult.ua.

При составлении рейтинга учитывали не только внешние данные города и его жителей, но и обращали внимание на статистику – например, в каких городах больше занимаются сексом.

Учитывали также и романтические места (рестораны, клубы и так далее) и тематические мероприятия, которые проходят в городах.

Также свою роль сыграли и исследования других ресурсов – например, рейтинг городов, которые наиболее подходят для одиноких людей, и мнение читателей портала Big 7 Travel (аудитория портала – более 2,5 миллионов читателей).

Скажем сразу: ни Таллинн, ни другие эстонские города в рейтинг не попали, и это немного обидно.

Но, надеемся, в остальном список не разочарует наших читателей и, возможно, вдохновит на новые путешествия.

50 самых сексуальных городов мира: 

  1. Майами (Флорида, США)
  2. Париж (Франция)
  3. Денвер (Колорадо, США)
  4. Копенгаген (Дания)
  5. Кейптаун (ЮАР)
  6. Цюрих (Швейцария)
  7. Кап д’Агд (Франция)
  8. Дублин (Ирландия)
  9. Ливерпуль (Великобритания)
  10. Лос-Анджелес (Калифорния, США)
  11. Мельбурн (Австралия)
  12. Берлин (Германия)
  13. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
  14. Нью-Йорк (Нью-Йорк, США)
  15. Буэнос-Айрес (Аргентина)
  16. Сиэтл (Вашингтон, США)
  17. Ибица (Испания)
  18. Амстердам (Нидерланды)
  19. Торонто (Канада)
  20. Рим (Италия)
  21. Москва (Россия)
  22. Брюссель (Бельгия)
  23. Рейкьявик (Исландия)
  24. Манчестер (Великобритания)
  25. Кембридж (Великобритания)
  26. Окленд (Новая Зеландия)
  27. Гавана (Куба)
  28. Брисбен (Австралия)
  29. Нэшвилл (Теннесси, США)
  30. Сан-Паулу (Бразилия)
  31. Глазго (Шотландия)
  32. Бали (Индонезия)
  33. Токио (Япония)
  34. Остин (Техас, США)
  35. Лидс (Великобритания)
  36. Дубай (ОАЭ)
  37. Чиангмай (Таиланд)
  38. Мадрид (Испания)
  39. Медельин (Колумбия)
  40. Афины (Греция)
  41. Ванкувер (Канада)
  42. Портленд (Орегон, США)
  43. Карлайл (Великобритания)
  44. Мехико (Мексика)
  45. Агра (Индия)
  46. Тайбэй (Тайвань)
  47. Будапешт (Венгрия)
  48. Лас-Вегас (Невада, США)
  49. Бристоль (Великобритания)
  50. Дунгуань (Китай)

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