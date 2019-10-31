Фото и видео: журналист Эдгар Гергель в образе Джокера чуть не довел таллиннцев до инфаркта

31 октября многие в Эстонии и в мире отмечают Хэллоуин и переодеваются в страшные костюмы. Известный журналист и руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель в канун Дня всех святых выбрал себе самый популярный образ этого года - ДЖОКЕР.
31 октября в десять утра мы обратились за помощью в подготовке столь неоднозначного образа к визажисту-стилисту и мастеру международного класса Софье Мировой из Beauty Lab Baltic в Таллинне (Пирита-теэ, 26Ц). Волшебница Софья подготовилась к нашей встрече основательно: этим утром она была милой ведьмочкой, чьи волшебные руки буквально за считанные минуты превратили Эдгара Гергеля в ДЖОКЕРА.
«Главное в нашей работе - не навредить», - сказала Софья Мирова перед началом инструктажа по всему творческому процессу, занявшему менее 60 минут.
Вторая часть образа ДЖОКЕРА - костюм, за которым мы пришли с утра пораньше в карнавальный магазин Karneval в Таллинне на Пярнуском шоссе. Здесь за считанные секунды подберут наряд или маску практически для любого образа.
Смотрите в коротком видео, как шло перевоплощение Эдгара Гергеля в ДЖОКЕРА и что для этого понадобилось:
И если вы доверите довольно сложный процесс наложения грима такому специалисту как Софья Мирова, то волноваться о качестве проделанной работы не стоит, но беспокоиться о том, как всё это дело смыть - следует, ведь это вам придется делать самостоятельно, при этом нужно не навредить, как вы уже помните. Ниже смотрите и читайте лайфхак от Софьи Мировой, как правильно и безопасно смывать грим, чтобы не повредить нежную кожу лица.
«Любые средства декоративной косметики можно расщепить за счет масляных текстур, можно взять любое масло - оливковое, растительное и массажными движениями это масло распределить по всему лицу до тех пор, пока всё это в однородную кашицу не превратится. Потом салфетками ты снимаешь краску с лица, без воды, а уже после этого переходишь к умыванию...» - сказала Софья Мирова.
«Многие коллеги на работе сказали, что я их чуть до инфаркта не довел таким внезапным и ярким своим появлением. Это еще было днем на работе, а если так выйти в ночной город? Но днем на улицах веселее всего реагировали дети, некоторые взрослые улыбались, но очень много было и абсолютно равнодушных людей, как будто они видят живого ДЖОКЕРА каждый день перед собой», - сказал Эдгар Гергель.
КОРОТКО О ТРАДИЦИИ ПЕРЕОДЕВАНИЯ НА ХЭЛЛОУИН
Облачение в карнавальные костюмы — сравнительно недавно возникший элемент Хэллоуина. Впервые как полноценный обычай оно было зафиксировано в начале XX века и восходит к американским традициям костюмированных вечеринок. Впервые ношение маскарадных костюмов на Хэллоуин зарегистрировано в 1895 году в Шотландии, когда дети в масках ходили по домам и получали конфеты, пирожные, фрукты и деньги.