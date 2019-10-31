Фото и видео: журналист Эдгар Гергель в образе Джокера чуть не довел таллиннцев до инфаркта

31 октября в десять утра мы обратились за помощью в подготовке столь неоднозначного образа к визажисту-стилисту и мастеру международного класса Софье Мировой из Beauty Lab Baltic в Таллинне (Пирита-теэ, 26Ц). Волшебница Софья подготовилась к нашей встрече основательно: этим утром она была милой ведьмочкой, чьи волшебные руки буквально за считанные минуты превратили Эдгара Гергеля в ДЖОКЕРА.

«Главное в нашей работе - не навредить», - сказала Софья Мирова перед началом инструктажа по всему творческому процессу, занявшему менее 60 минут.

Софья Мирова и Эдгар Гергель после проделанной работы ФОТО: Remo Tõnismäe

Эдгар Гергель в салоне Beauty Lab Baltic в Таллинне ФОТО: Remo Tõnismäe

Вторая часть образа ДЖОКЕРА - костюм, за которым мы пришли с утра пораньше в карнавальный магазин Karneval в Таллинне на Пярнуском шоссе. Здесь за считанные секунды подберут наряд или маску практически для любого образа.

Смотрите в коротком видео, как шло перевоплощение Эдгара Гергеля в ДЖОКЕРА и что для этого понадобилось:

И если вы доверите довольно сложный процесс наложения грима такому специалисту как Софья Мирова, то волноваться о качестве проделанной работы не стоит, но беспокоиться о том, как всё это дело смыть - следует, ведь это вам придется делать самостоятельно, при этом нужно не навредить, как вы уже помните. Ниже смотрите и читайте лайфхак от Софьи Мировой, как правильно и безопасно смывать грим, чтобы не повредить нежную кожу лица.

«Любые средства декоративной косметики можно расщепить за счет масляных текстур, можно взять любое масло - оливковое, растительное и массажными движениями это масло распределить по всему лицу до тех пор, пока всё это в однородную кашицу не превратится. Потом салфетками ты снимаешь краску с лица, без воды, а уже после этого переходишь к умыванию...» - сказала Софья Мирова.

«Многие коллеги на работе сказали, что я их чуть до инфаркта не довел таким внезапным и ярким своим появлением. Это еще было днем на работе, а если так выйти в ночной город? Но днем на улицах веселее всего реагировали дети, некоторые взрослые улыбались, но очень много было и абсолютно равнодушных людей, как будто они видят живого ДЖОКЕРА каждый день перед собой», - сказал Эдгар Гергель.

Эдгар Гергель / ДЖОКЕР ФОТО: limon.ee