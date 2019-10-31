Чт, 31.10.2019
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Совсем прозрачное! Любовь Толкалина показала себя в откровенном платье

Любовь Толкалина

ФОТО: Instagram

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на странице в социальной сети новый пост. Она поделилась триумфом.

На снимке знаменитость предстала практически обнаженной. Ее тело едва прикрывает прозрачное платье с тонкой белой вышивкой. В правой руке экс-супруга режиссера Егора Кончаловского держит бутылку из-под вина, а левую поднесла к губам.

Именно такая картинка на ночь... Именно потому, что снова целый день репетиций, детских и недетских спектаклей... Снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда,

– заявила Любовь. 

Артистка рассказала, что за день она успела на фотосессию, на телевидение, и даже на научную историческую конференцию. По словам Толкалиной, такого она от жизни точно не ожидала. 

Несмотря на то, что звезда ограничила доступ к комментированию снимка, не сложно догадаться, что фолловерам кадр пришелся по душе. За полдня фото собрало почти 30 тысяч лайков.

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