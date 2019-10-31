Совсем прозрачное! Любовь Толкалина показала себя в откровенном платье

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на странице в социальной сети новый пост. Она поделилась триумфом.
На снимке знаменитость предстала практически обнаженной. Ее тело едва прикрывает прозрачное платье с тонкой белой вышивкой. В правой руке экс-супруга режиссера Егора Кончаловского держит бутылку из-под вина, а левую поднесла к губам.
Именно такая картинка на ночь... Именно потому, что снова целый день репетиций, детских и недетских спектаклей... Снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда,
– заявила Любовь.
Артистка рассказала, что за день она успела на фотосессию, на телевидение, и даже на научную историческую конференцию. По словам Толкалиной, такого она от жизни точно не ожидала.
Несмотря на то, что звезда ограничила доступ к комментированию снимка, не сложно догадаться, что фолловерам кадр пришелся по душе. За полдня фото собрало почти 30 тысяч лайков.