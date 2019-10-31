Эстонский актер шокировал поклонников внешним видом: как будто он доживает последние дни

Те, кто часто ходят в кино и уже посмотрели первый полнометражный отечественный ужастик, наверняка сразу поняли, что этот кадр из фильма «Дора с автострады», где Касеару играет одну из второстепенных ролей и умирает практически в начале фильма, но перед смертью зрители успевают его увидеть таким.