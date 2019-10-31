В Сеть слили видео скандальной постельной сцены с Асмус из фильма «Текст»

Пользователи Сети обсуждают появившееся на YouTube видео, на котором, как утверждается, запечатлена полная версия резонансной сцены с участием звезды сериала «Интерны» Кристины Асмус.

Откровенный эпизод снят для фильма «Текст», вышедшего на большие экраны 24 октября. Действо получилось действительно весьма провокационным, и многие умудрились даже обвинить Кристину Асмус в «порно-съемках».

Напомним, что после выхода фильма «Текст» злопыхатели накинулись на мужа Кристины Асмус Гарика Харламова. Также в Сети появились слухи о том, что пара якобы разводится. В результате резиденту Comedy Club пришлось даже давать отпор недоброжелателям в соцсетях.