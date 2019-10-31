Чт, 31.10.2019
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  • В Сеть слили видео скандальной постельной сцены с Асмус из фильма «Текст»

В Сеть слили видео скандальной постельной сцены с Асмус из фильма «Текст»

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Несмотря на откровенные сцены с участием Кристины Асмус, фильм «Текст» практически провалился в российском прокате.

Пользователи Сети обсуждают появившееся на YouTube видео, на котором, как утверждается, запечатлена полная версия резонансной сцены с участием звезды сериала «Интерны» Кристины Асмус.

Откровенный эпизод снят для фильма «Текст», вышедшего на большие экраны 24 октября. Действо получилось действительно весьма провокационным, и многие умудрились даже обвинить Кристину Асмус в «порно-съемках».

Напомним, что после выхода фильма «Текст» злопыхатели накинулись на мужа Кристины Асмус Гарика Харламова. Также в Сети появились слухи о том, что пара якобы разводится. В результате резиденту Comedy Club пришлось даже давать отпор недоброжелателям в соцсетях.

За Кристину Асмус также заступилась телеведущая Ксения Собчак, пожаловавшись при этом, что из-за скандальных сцен YouTube не рекомендует юзерам ее интервью с главным героем фильма, актером Александром Петровым.

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