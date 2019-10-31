Бокал вина и снотворное. Актриса Вележева рассказала о скандале в самолете

Мы зашли на борт, мне предложили "Пино гриджо", я говорю: "Мне маленький бокальчик". Я даже всё не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут 40, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт и все должны выйти. Они говорят, что проблемы с бортом, я говорю, что у нас спектакль. Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует. Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идёт дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накалённом состоянии,