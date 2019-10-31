Чт, 31.10.2019
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Бокал вина и снотворное. Актриса Вележева рассказала о скандале в самолете
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Лидия Вележева

ФОТО: скриншот

Звезда призналась, что действительно находилась на борту под действием препаратов. Вот только никакого дебоша, по её словам, она не устраивала.

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, которую сняли с рейса Москва — Тель-Авив после скандала на борту, рассказала Лайфу, как всё было на самом деле. Звезда призналась, что действительно выпила бокал белого вина перед вылетом, затем приняла снотворное. Недосып, переутомление, действие лекарства и недопонимание дали свой результат.

Мы зашли на борт, мне предложили "Пино гриджо", я говорю: "Мне маленький бокальчик". Я даже всё не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула, поспала буквально минут 40, как вдруг меня будит проводница, мол, просыпайтесь, потому что меняют борт и все должны выйти. Они говорят, что проблемы с бортом, я говорю, что у нас спектакль. Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует. Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идёт дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накалённом состоянии,

— рассказывает актриса.

Затем, по словам Вележевой, у семейной пары, сидящей по соседству, возник конфликт. Актриса решила вступиться за ребёнка, на глазах у которого взрослые учинили разборки и который, по мнению собеседницы Лайфа, из-за этого переживал. На шум пришли бортпроводники, сделали актрисе замечание из-за неподнятой спинки, а уже через полчаса на борт поднялись полицейские и, к удивлению актрисы, стали выводить её из салона.

Моя вина была в том, что я просто не подняла спинку, но ведь я обещала, что обязательно это сделаю, как только мы, наконец, поедем,

— возмутилась она в беседе с Лайфом

Вообще, ситуация странная, люди дальше сидели в телефонах и планшетах, хотя сказали их убрать, а мне — полицию!

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