Чт, 31.10.2019
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  • Очень откровенно! Супермодель вышла на красную дорожку в облегающем платье

Очень откровенно! Супермодель вышла на красную дорожку в облегающем платье
ФОТО!

Пара не часто радует поклонников совместными выходами.

Если время от времени Роузи Хантингтон-Уайтли все же посещает светские события, то ее возлюбленный Джейсон Стэтхэм - редкий гость подобных мероприятий. Еще реже пара выходит в свет вместе. Однако вчера, 30 октября, модель и актер сделали исключение специально для ежегодной церемонии вручения наград Harper's Bazaar Women of the Year Awards.

Фотографам на красной дорожке Роузи и Джейсон позировали в обнимку, и от них просто невозможно было отвести взгляд. Он - в классическом костюме, она - в соблазнительном платье с вырезами, глубоким декольте и нитями из кристаллов. Идеальная пара!

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