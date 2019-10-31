Очень откровенно! Супермодель вышла на красную дорожку в облегающем платье

Если время от времени Роузи Хантингтон-Уайтли все же посещает светские события, то ее возлюбленный Джейсон Стэтхэм - редкий гость подобных мероприятий. Еще реже пара выходит в свет вместе. Однако вчера, 30 октября, модель и актер сделали исключение специально для ежегодной церемонии вручения наград Harper's Bazaar Women of the Year Awards.

Фотографам на красной дорожке Роузи и Джейсон позировали в обнимку, и от них просто невозможно было отвести взгляд. Он - в классическом костюме, она - в соблазнительном платье с вырезами, глубоким декольте и нитями из кристаллов. Идеальная пара!