Эстонский астролог назвала самые счастливые знаки Зодиака в ноябре: полный гороскоп для всех!

Удачные дни: 2,8,13,23,28

Конфликтные дни: 11,18

Дева

Уважаемые Девы, наступил период, который благоволит завершению всех бумажных дел. До 20-х чисел месяца постарайтесь закрыть вопросы, связанные с документами, счетами, деловой перепиской. Отдайте по возможности долги или потребуйте возврата, если кто-то должен вам. Деловые переговоры, покупку автомобиля или недвижимости лучше отложить до 20 числа месяца. Не пугайтесь мелких поломок и задержки в рабочих вопросах – это все проделки ретро Меркурия. После 20-х чисел ноября можно ожидать прогресс во всех сферах вашей жизни.

Удачные дни: 7,13,14,16,29

Конфликтные дни: 11,18

Весы

Акцент этого месяца будет на теме финансов. Обратите внимание на события и деловые встречи последних трех месяцев, вдруг вы упустили хорошую возможность заработать? Если это так, то до 20-х чисел ноября вы можете легко исправить оплошность. Поднимайте старые контакты, просите о прибавке к зарплате. Но только в том случае, если вы планировали это сделать ранее! Неженатые Весы могут завести романтические отношения в переписке или познакомиться с милым другом в гостях у друзей. Не исключено, что вы получите весточку от бывших возлюбленных по средствам переписки.

Удачные дни: 3,4,8,30

Конфликтные дни:14,18,19

Скорпион

Дорогие Скорпионы, планета Меркурий в этом месяце задержится в вашем знаке до 20-го числа. А это значит, что есть смысл подумать о том, все ли решения, принятые за предыдущие три месяца текущего года были справедливы. Возможно, вы с кем-то поссорились или были резки в высказываниях. Возможно, кто-то ранил вас и вы затаили обиду. Настало время для примирения и конструктивного разговора на эту тему. Этот период дан вам для того, чтобы немного отдохнуть от интенсивной деловой жизни и перегруппироваться для новых свершений. Новые дела и проекты до 20-х чисел лучше не начинать. Обратите внимание на начатые ранее, но незаконченные вовремя дела. Они могут принести весомую прибыль.

Удачные дни: 13,14,21

Конфликтные дни: 3,4,5

Стрелец

Стрельцов ретроградность планеты Меркурий коснется меньше всего, но и движение в делах и личной жизни будет не слишком интенсивным. Прогресс вы в полной мере ощутите после 20-х чисел ноября. Наступит удачный период для новых начинаний, для саморекламы, и ходатайств о денежных ссудах. Для представительниц прекрасного пола, весь этот месяц подходит для всех процедур, связанных с красотой и уходом за собой. Все будет на пользу и впрок!

Удачные дни: 11,12,23,24

Конфликтные дни: 15,22

Козерог

У представителей самого амбициозного знака Зодиака наступает период переоценки отношений с социумом и с друзьями. Вполне возможно, что в последние три месяца вы были так увлечены своей карьерой и личной жизнью, что просто не заметили, как мало внимания уделяете друзьям и своей социальной жизни, а ведь вы так нуждаетесь в единомышленниках и в сердечных привязанностях ! Поэтому миритесь те, кто в ссоре и срочно купите билеты в театр или на концерт!

Удачные дни: 7,8,13,25,30

Конфликтные дни: 17

Водолей

Особое внимание этого периода будет сосредоточено на вопросах вашего социального статуса. Некоторые из вас могут, наконец, принять решение его сменить. Если вы давно собирались, но не решались на серьезный разговор с начальником о том, что обязанностей слишком много, а оплата мала, то дерзайте! Или вас тяготят какие-то отношения, но разорвать их по какой-то причине не удается, то решайтесь! Заканчивайте недоделанные отчеты, завершайте накопившиеся рабочие вопросы отнесите уже документы в официальные инстанции, особенно, если надо было это сделать «вчера».

Удачные дни: 1,8,13,30

Конфликтные дни: 23,24

Рыбы

Милые Рыбы, отправляйтесь в места, где вы уже когда-то были, там точно осталось то, что вы когда-то не успели доделать. Это касается как деловых, так и личных поездок. Тем, кто получает сейчас высшее образование, стоит срочно подтянуть учебные «хвосты» до 20-х чисел этого месяца. Потом можно просто не успеть! Обратите ,пожалуйста, внимание на заграничные контакты с иностранцами, от них можно получить неожиданные известия с предложением о возобновлении сотрудничества!

Удачные дни: 8,9,13,27,28