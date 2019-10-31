Эстонский астролог назвала самые счастливые знаки Зодиака в ноябре: полный гороскоп для всех!

Хочется узнать, каким же будет ноябрь для представителей разных знаков Зодиака. Подскажет нам астролог из Эстонии Кристина Иванова. Давайте скорее заглянем в будущее!
Овен
В ноябре для представителей знака Овна могут открыться новые горизонты. Готовьтесь к неожиданностям! Некоторых из вас посетит желание тотальных перемен: от радикальной смены профессионального направления до изменения социального статуса. Со статусом советую повременить до января, а вот если вам нужен точек, чтобы поменять работу, то ваш порыв, как раз сейчас, может привести к действию. В этот период вам не помешает повышенное внимание на дороге и по отношению к собственному здоровью. Велика вероятность травм, вирусных заболеваний и эмоционального напряжения в темах личных отношений.
Удачные дни: 11,28,30
Конфликтные дни: 4,17,23,24
Телец
Дорогие Тельцы, этот период не будет для вас однозначно положительным или отрицательным, но интересным он стать обязан. Тема интимных отношений выйдет для вас на первый план. Некоторых из вас настигнут неожиданные страсти, раскрасив яркими эмоциями привычные будни. В деловой сфере тоже спокойно не будет. До 20-х чисел месяца не рекомендую совершать дорогостоящие покупки, вступать в деловое партнерство и инвестировать в новые проекты крупные суммы.
Удачные дни: 3,4,8,30
Конфликтные дни: 14,18,19
Близнецы
До 20-х чисел месяца очень рекомендую заканчивать, а не начинать рабочие и личные дела. Планета Меркурий, управляющая всеми важнейшими сферами вашей жизни вновь ретроградна. Такой период происходит в среднем раз в три месяца в году и означает только одно : деловая сфера замедляется, чтобы дать вам возможность для взвешенных решений и спокойного планирования. В этом месяца акцент ретроградности Меркурия будет на ваших рутинных обязанностях, здоровье и помощи близким людям. Так что, совершите в этих сферах то, что было давно вами запланировано, но по каким-то причинами отложено «до лучших времен». 11 ноября откажитесь от важных переговоров, концентрация внимания будет крайне низкой.
Удачные дни: 7,13,14,16,29
Конфликтные дни: 11,18
Рак
Уважаемые Раки, этот период просто создан для того, чтобы вы задумались о самих дорогих нематериальных вещах в вашей жизни. Во-первых, в ноябре можно и нужно уделять повышенное внимание детям, возлюбленным и увлечениям, дарящим так много радости. Во-вторых, сами события ноября будут складываться так, что не погрузится в эти сферы, будет невозможно. Не исключен возврат в вашу жизнь «бывших возлюбленных», шанс на примирение очень высок. Этот месяц так же благоволит людям творческих профессий. До 20-х чисел заканчивайте старые проекты. После 20-х чисел имеете большие шансы на быстрый прогресс в рабочих и личных делах.
Удачные дни:2,10,11,19,24
Конфликтные дни:3,12,14
Лев
В ноябре этого года самый солнечный знак Зодиака будет сосредоточен на делах семейных. Многие из вас задумаются о приобретении или продаже недвижимости. Такие решения целесообразно претворять в жизнь после 20-х чисел ноября иначе сделки могут затянуться из-за независящих от вас обстоятельств. В этом месяце полезно посвятить время своей семье и особенно родителям. Покупки для дома и крупные инвестиции в сектор недвижимости тоже лучше совершить после 20-х чисел месяца. 11 ноября воздержитесь от покупок и публичных выступлений, требующих от вас ораторских талантов.
Удачные дни: 2,8,13,23,28
Конфликтные дни: 11,18
Дева
Уважаемые Девы, наступил период, который благоволит завершению всех бумажных дел. До 20-х чисел месяца постарайтесь закрыть вопросы, связанные с документами, счетами, деловой перепиской. Отдайте по возможности долги или потребуйте возврата, если кто-то должен вам. Деловые переговоры, покупку автомобиля или недвижимости лучше отложить до 20 числа месяца. Не пугайтесь мелких поломок и задержки в рабочих вопросах – это все проделки ретро Меркурия. После 20-х чисел ноября можно ожидать прогресс во всех сферах вашей жизни.
Удачные дни: 7,13,14,16,29
Конфликтные дни: 11,18
Весы
Акцент этого месяца будет на теме финансов. Обратите внимание на события и деловые встречи последних трех месяцев, вдруг вы упустили хорошую возможность заработать? Если это так, то до 20-х чисел ноября вы можете легко исправить оплошность. Поднимайте старые контакты, просите о прибавке к зарплате. Но только в том случае, если вы планировали это сделать ранее! Неженатые Весы могут завести романтические отношения в переписке или познакомиться с милым другом в гостях у друзей. Не исключено, что вы получите весточку от бывших возлюбленных по средствам переписки.
Удачные дни: 3,4,8,30
Конфликтные дни:14,18,19
Скорпион
Дорогие Скорпионы, планета Меркурий в этом месяце задержится в вашем знаке до 20-го числа. А это значит, что есть смысл подумать о том, все ли решения, принятые за предыдущие три месяца текущего года были справедливы. Возможно, вы с кем-то поссорились или были резки в высказываниях. Возможно, кто-то ранил вас и вы затаили обиду. Настало время для примирения и конструктивного разговора на эту тему. Этот период дан вам для того, чтобы немного отдохнуть от интенсивной деловой жизни и перегруппироваться для новых свершений. Новые дела и проекты до 20-х чисел лучше не начинать. Обратите внимание на начатые ранее, но незаконченные вовремя дела. Они могут принести весомую прибыль.
Удачные дни: 13,14,21
Конфликтные дни: 3,4,5
Стрелец
Стрельцов ретроградность планеты Меркурий коснется меньше всего, но и движение в делах и личной жизни будет не слишком интенсивным. Прогресс вы в полной мере ощутите после 20-х чисел ноября. Наступит удачный период для новых начинаний, для саморекламы, и ходатайств о денежных ссудах. Для представительниц прекрасного пола, весь этот месяц подходит для всех процедур, связанных с красотой и уходом за собой. Все будет на пользу и впрок!
Удачные дни: 11,12,23,24
Конфликтные дни: 15,22
Козерог
У представителей самого амбициозного знака Зодиака наступает период переоценки отношений с социумом и с друзьями. Вполне возможно, что в последние три месяца вы были так увлечены своей карьерой и личной жизнью, что просто не заметили, как мало внимания уделяете друзьям и своей социальной жизни, а ведь вы так нуждаетесь в единомышленниках и в сердечных привязанностях ! Поэтому миритесь те, кто в ссоре и срочно купите билеты в театр или на концерт!
Удачные дни: 7,8,13,25,30
Конфликтные дни: 17
Водолей
Особое внимание этого периода будет сосредоточено на вопросах вашего социального статуса. Некоторые из вас могут, наконец, принять решение его сменить. Если вы давно собирались, но не решались на серьезный разговор с начальником о том, что обязанностей слишком много, а оплата мала, то дерзайте! Или вас тяготят какие-то отношения, но разорвать их по какой-то причине не удается, то решайтесь! Заканчивайте недоделанные отчеты, завершайте накопившиеся рабочие вопросы отнесите уже документы в официальные инстанции, особенно, если надо было это сделать «вчера».
Удачные дни: 1,8,13,30
Конфликтные дни: 23,24
Рыбы
Милые Рыбы, отправляйтесь в места, где вы уже когда-то были, там точно осталось то, что вы когда-то не успели доделать. Это касается как деловых, так и личных поездок. Тем, кто получает сейчас высшее образование, стоит срочно подтянуть учебные «хвосты» до 20-х чисел этого месяца. Потом можно просто не успеть! Обратите ,пожалуйста, внимание на заграничные контакты с иностранцами, от них можно получить неожиданные известия с предложением о возобновлении сотрудничества!
Удачные дни: 8,9,13,27,28
Конфликтные дни: 14,15